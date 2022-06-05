В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 61.97EUR 65.92
Войти в почту
2 часа назад

Китай запустил космический пилотируемый корабль

Lenta.ruиещё 8

Китай осуществил запуск космического пилотируемого корабля «Шэньчжоу-14» с тремя космонавтами на борту к орбитальной станции КНР. Об этом сообщает ТАСС.

Китай запустил космический пилотируемый корабль
Фото: CC BY 3.0CC BY 3.0

Запуск произвели с космодрома Цзюцюань на севере страны около 10:44 по местному времени (05:44 мск) с помощью ракеты-носителя Long March-2F.

В экипаже было двое мужчин, командир Чэнь Дун и Цай Сюйчжэ, а также женщина по имени Лю Ян. Она стала первой женщиной-тайконавтом в истории китайской пилотируемой космонавтики. Для Чэнь Дуна и Лю Ян это второй полет в космос, а Цай Сюйчжэ отправился на орбиту впервые.

В 2022 году Китай планирует завершить строительство национальной околоземной орбитальной станции Tiangong. Сейчас в космосе находится базовый модуль станции Tianhe, запущенный в апреле прошлого года. Второй блок — Wentian — планируется запустить в мае. Третий — Mengtian — в сентябре.

Наука и техника,Телевидение,Ян Лю,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители