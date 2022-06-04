Байден пожелал Маску улететь на Луну после его слов об экономике США

«Позвольте скажу вам вот что: пока Илон Маск говорит об этом, Ford наращивает инвестиции. Бывшая корпорация Chrysler, ныне Stellantis, также наращивает инвестиции в электромобили. Так что знаете, всего наилучшего ему в полете на Луну», - приводит его слова портал Insiderpaper.