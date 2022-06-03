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30 минут назад

Ученые смогли предсказать извержение вулкана с помощью суперкомпьютера

Газета.Ru

Ученые смогли предсказать извержение вулкана с помощью суперкомпьютера. Статья об этом опубликована в Science Advances.

Ученые смогли предсказать извержение вулкана с помощью суперкомпьютера
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

Геолог Патриция Грегг из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне и ее коллеги создали программу для моделирования вулканических процессов в 2017 году. Она была предназначена для выполнения на суперкомпьютерах Blue Waters и iForge.

Модель привлекла внимания после того, как ей удалось воссоздать неожиданное извержение вулкана Окмок на Аляске в 2008 году. С помощью этой модели ученые исследовали вулкан Санто-Томас в Эквадоре, который мог извергнуться в течение ближайшего времени.

"Санто-Томас – вулкан с хорошим поведением. Это означает, что он демонстрировал все признаки извержения, вроде выбросов газа и сейсмической активности. Это сделало его хорошим тестовым объектом для нашей модели", – сказала Грегг.

В январе 2018 года ученые провели симуляцию, которая показала, что между 25 июня и 5 июля магматический очаг станет нестабильным, что вероятно приведет к извержению. В итоге извержение произошло спустя день после самой ранней предсказанной даты. Преимущество этой модели заключается в ее способности постоянно усваивать данные из разных источников в режиме реального времени и быстро обрабатывать их для предоставления ежедневного прогноза, аналогичного прогнозу погоды. Прогнозирование извержений – одна из самых сложных задач в вулканологии, которая в перспективе поможет заранее к ним готовиться и избегать человеческих жертв.

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