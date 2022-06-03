Ученые смогли предсказать извержение вулкана с помощью суперкомпьютера. Статья об этом опубликована в Science Advances.

Фото: Wikimedia Commons Wikimedia Commons

Геолог Патриция Грегг из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне и ее коллеги создали программу для моделирования вулканических процессов в 2017 году. Она была предназначена для выполнения на суперкомпьютерах Blue Waters и iForge.

Модель привлекла внимания после того, как ей удалось воссоздать неожиданное извержение вулкана Окмок на Аляске в 2008 году. С помощью этой модели ученые исследовали вулкан Санто-Томас в Эквадоре, который мог извергнуться в течение ближайшего времени.

"Санто-Томас – вулкан с хорошим поведением. Это означает, что он демонстрировал все признаки извержения, вроде выбросов газа и сейсмической активности. Это сделало его хорошим тестовым объектом для нашей модели", – сказала Грегг.