Горячие клавиши Google Chrome: шесть самых полезных трюков

Горячие клавиши программ позволяют сэкономить немало времени: со стороны может показаться, что одна-две секунды не играют никакой роли, но постепенно они складываются в минуты и даже часы. Даже самый неопытный пользователь Windows наверняка знает, что Ctrl + Alt + Delete открывает диспетчер задач. Популярный браузер Google Chrome также предлагает широкий набор горячих клавиш, которые несомненно пригодятся в повседневной работе. Мы выбрали самые полезные.

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Ctrl + Shift + T — открывает последнюю закрытую вкладку

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Эта комбинация клавиш поможет избежать неприятных моментов, когда вы случайно закрываете нужную вкладку. Не залезайте в историю страниц Chrome — просто нажмите Ctrl + Shift + T, последняя закрытая вкладка вновь появится на экране. Если использовать это сочетание горячих клавиш несколько раз подряд, то браузер начнет возвращать ранее закрытые вкладки в порядке новизны.

Shift + Esc — открывает диспетчер задач Chrome

Google Chrome известен своей прожорливостью в плане оперативной памяти. Если какая-то страница вдруг намертво зависнет, нажатием Shift + Esc можно открыть диспетчер задач и остановить проблемную вкладку — или хотя бы разобраться, из-за чего браузер начал тормозить. Принцип тот же, что и в обычном диспетчере задач Windows: Chrome выдаст вам список фоновых процессов и покажет, сколько ресурсов они потребляют.

Ctrl + 1, Ctrl + 2, Ctrl + 3 и так далее — переключает между открытыми вкладками

Между открытыми вкладками не всегда удобно переключаться мышью, особенно если их много. Именно для этого существует комбинация Ctrl и любой цифры от 1 до 8 — переключение между вкладками зависит от того, в каком порядке они расположены. Также на всякий случай напомним, что закрывать вкладки можно при помощи сочетания Ctrl + W.

Ctrl + Shift + Delete — очищает историю

Комбинация Ctrl + Shift + Delete быстро открывает окно очистки истории браузера без лишней мороки. Все возможные настройки никуда не потеряются, а вам не придется плутать по не самому комфортному меню Chrome.

Tab в адресной строке — меняет поисковую систему

Если вы не хотите пользоваться поисковиком Google, который назначен по умолчанию, введите в адресную строку название любой другой поисковой системы и нажмите Tab. Благодаря этой горячей клавише вам не придется переходить на страницу другого поисковика напрямую.

Ctrl + Shift + D — сохраняет все открытые вкладки в отдельной папке