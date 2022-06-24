Как охладиться без кондиционера: 12 лайфхаков

Летом нам часто бывает некуда спрятаться от зноя. Если у вас нет кондиционера, дома или в офисе будет жарко, как и на улице. Однако для таких случаев есть немало лайфхаков. Рассказываем, как охладиться в жару подручными методами.

Фото: ТАСС ТАСС

1. Положите на шею мокрую ткань

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Намочите в прохладной воде платок. полотенце или какое-то другое изделие из ткани и положите его себе на шею сзади. Это обеспечит вам собственный климат-контроль до тех пор, пока ткань не высохнет, советует WikiHow.

2. Подержите кисти рук под холодной водой

Включите холодную воду и подержите руки под струей в течение минуты. Это поможет успокоить сердцебиение при невыносимой жаре. Если вы находитесь на природе, можно опустить кисти рук в холодный ручей или просто полить на них воды.

3. Намочите волосы

Подержите голову под прохладной проточной водой, пока волосы не намокнут. Это поможет понизить температуру вашего тела. Повторите это действие столько раз, сколько необходимо. Если поблизости нет душа, можно просто опустить голову в емкость с водой.

4. Обрыскайте себя холодной водой

Обрызгайте открытые участки тела прохладой водой из распылителя. После этого, если вы хотите охладиться еще сильнее, встаньте напротив вентилятора.

5. Смастерите "кондиционер" из вентилятора и льда

Поставьте металлическую миску со льдом напротив вентилятора и включите его. Устройство будет охлаждать воздух в вашей квартире, как кондиционер. При этом вентилятор должен быть направлен на лед.

Замороженную воду можно положить и в стеклянную емкость. Пластиковая посуда для этой цели подойдет плохо — охлаждения не получится.

6. Примите прохладный душ или ванну

Такой способ, в частности, поможет вам уснуть в жару. Если у вас нет возможности попасть в ванную, намочите тканевые изделия и положите их на лицо, руки и заднюю часть шеи.

7. Закрывайте окна и шторы во время светового дня

Благодаря этому жара будет меньше проникать в ваш дом. В темной квартире температура воздуха ниже, чем на улице. Чтобы задержать солнечные лучи, можно также наклеить на окна тонированную пленку.

8. Открывайте окна на ночь

Позвольте прохладному воздуху попасть в ваше жилище. Лучше открыть несколько окон, чтобы обеспечить циркуляцию воздушных масс. Если вам не нравится спать с открытыми окнами, эту процедуру можно проделывать перед сном.

9. Используйте постельное белье из натуральных материалов

Хлопковое, шелковое или сатиновое постельное белье лучше подойдет для знойной погоды. Если простыни, пододеяльники и подушки сшиты из синтетики или фланели, вам будет очень жарко.

10. Спите на полу

Положите матрас на пол и лягте спать на него. Внизу температура воздуха всегда ниже, чем наверху.

11. Носите легкую, свободную одежду

Если на улице жара, вам будет куда комфортнее в просторной и легкой одежде из натуральных материалов. Откажитесь от нарядов из полиэстера в пользу хлопка, льна и шелка. Натуральные ткани лучше пропускают воздух.

Кроме того, старайтесь носить одежду светлых тонов. Темные цвета притягивают солнечные лучи.

12. Пейте воду на протяжении всего дня

Постоянно держите под рукой бутылку с водой. На жаре нужно выпивать много жидкости, чтобы избежать обезвоживания.