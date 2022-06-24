Как охладиться без кондиционера: 12 лайфхаков

Летом нам часто бывает некуда спрятаться от зноя. Если у вас нет кондиционера, дома или в офисе будет жарко, как и на улице. Однако для таких случаев есть немало лайфхаков. Рассказываем, как охладиться в жару подручными методами.
Намочите в прохладной воде платок. полотенце или какое-то другое изделие из ткани и положите его себе на шею сзади. Это обеспечит вам собственный климат-контроль до тех пор, пока ткань не высохнет, советует WikiHow.
Включите холодную воду и подержите руки под струей в течение минуты. Это поможет успокоить сердцебиение при невыносимой жаре. Если вы находитесь на природе, можно опустить кисти рук в холодный ручей или просто полить на них воды.
Подержите голову под прохладной проточной водой, пока волосы не намокнут. Это поможет понизить температуру вашего тела. Повторите это действие столько раз, сколько необходимо. Если поблизости нет душа, можно просто опустить голову в емкость с водой.
Обрызгайте открытые участки тела прохладой водой из распылителя. После этого, если вы хотите охладиться еще сильнее, встаньте напротив вентилятора.
Поставьте металлическую миску со льдом напротив вентилятора и включите его. Устройство будет охлаждать воздух в вашей квартире, как кондиционер. При этом вентилятор должен быть направлен на лед.
Замороженную воду можно положить и в стеклянную емкость. Пластиковая посуда для этой цели подойдет плохо — охлаждения не получится.
Такой способ, в частности, поможет вам уснуть в жару. Если у вас нет возможности попасть в ванную, намочите тканевые изделия и положите их на лицо, руки и заднюю часть шеи.
Благодаря этому жара будет меньше проникать в ваш дом. В темной квартире температура воздуха ниже, чем на улице. Чтобы задержать солнечные лучи, можно также наклеить на окна тонированную пленку.
Позвольте прохладному воздуху попасть в ваше жилище. Лучше открыть несколько окон, чтобы обеспечить циркуляцию воздушных масс. Если вам не нравится спать с открытыми окнами, эту процедуру можно проделывать перед сном.
Хлопковое, шелковое или сатиновое постельное белье лучше подойдет для знойной погоды. Если простыни, пододеяльники и подушки сшиты из синтетики или фланели, вам будет очень жарко.
Положите матрас на пол и лягте спать на него. Внизу температура воздуха всегда ниже, чем наверху.
Если на улице жара, вам будет куда комфортнее в просторной и легкой одежде из натуральных материалов. Откажитесь от нарядов из полиэстера в пользу хлопка, льна и шелка. Натуральные ткани лучше пропускают воздух.
Кроме того, старайтесь носить одежду светлых тонов. Темные цвета притягивают солнечные лучи.
Постоянно держите под рукой бутылку с водой. На жаре нужно выпивать много жидкости, чтобы избежать обезвоживания.
Эти простые, но полезные советы помогут вам выжить при экстремально жаркой погоде.