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20 минут назад

На МКС завершилась проверка спутников для запуска в открытом космосе

ТАСС

МКС, 3 июня. /ТАСС/. Наноспутники, которые будут запущены во время внекорабельной деятельности, прошли проверку на борту МКС, передает спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Олег Артемьев.

На МКС завершилась проверка спутников
Фото: РоскосомРоскосом

По его словам, замечаний к аппаратам нет, они готовы к работе в открытом космосе. Батареи наноспутников будут заряжены непосредственно перед внекорабельной деятельностью.

Ранее Артемьев сообщал, что шесть малых спутников в рамках эксперимента "Радиоскаф" будут запущены во время одного из ближайших выходов в открытый космос по российской программе. Наноспутники ЮЗГУ-55 № 5-10 были разработаны НИИ космического приборостроения и радиоэлектронных систем Юго-западного государственного университета. Они были доставлены на борт МКС в феврале на грузовом корабле "Прогресс МС-19".

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт ТАСС. Сейчас его возглавляет космонавт Олег Артемьев. Первым специальным корреспондентом агентства был Александр Мисуркин.

Наука и техника,Олег Артемьев,Александр Мисуркин,Роскосмос,
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