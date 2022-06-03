На МКС завершилась проверка спутников

МКС, 3 июня. /ТАСС/. Наноспутники, которые будут запущены во время внекорабельной деятельности, прошли проверку на борту МКС, передает спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Олег Артемьев.

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По его словам, замечаний к аппаратам нет, они готовы к работе в открытом космосе. Батареи наноспутников будут заряжены непосредственно перед внекорабельной деятельностью.

Ранее Артемьев сообщал, что шесть малых спутников в рамках эксперимента "Радиоскаф" будут запущены во время одного из ближайших выходов в открытый космос по российской программе. Наноспутники ЮЗГУ-55 № 5-10 были разработаны НИИ космического приборостроения и радиоэлектронных систем Юго-западного государственного университета. Они были доставлены на борт МКС в феврале на грузовом корабле "Прогресс МС-19".