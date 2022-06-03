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55 минут назад

Samsung изобрела растягиваемый во все стороны смартфон

Ferra.ru

В последние несколько лет Samsung активно демонстрирует свои способности в создании уникальных и необычных смартфонов. Чего только стоят линейки Galaxy Z Fold и Z Flip.

Samsung изобрела растягиваемый во все стороны смартфон
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Теперь же стало известно, что корейский IT-гигант запатентовала телефон, который сможет растягиваться во все стороны. За счёт этого устройство будет увеличиваться в размерах.

Подобная технология может позволить Samsung выпускать смартфоны, которые по умолчанию будут выглядеть как традиционные устройства, но всегда смогут становиться чем-то наподобие планшета.

Отметим, что более ранние утечки говорили о релизе ещё одной линейки телефонов Samsung с гибким дисплеем, помимо Galaxy Z Flip 4 и Galaxy Z Fold 4. Но не совсем ясно, будет ли этим девайсом именно свежезапатентованный аппарат.

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