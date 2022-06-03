Роскосмос будет использовать телескоп eROSITA без согласия немецкой стороны

Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин написал в своем Telegram-канале: «Несмотря на требование Германии выключить на «Спектре-РГ» [российско-немецкая орбитальная астрофизическая обсерватория] один из двух телескопов, российские специалисты настаивают на продолжении его работы.

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В ближайшее время Роскосмос примет соответствующие решения». То есть отечественная гос. корпорация будет проводить исследования с помощью телескопа eROSITA, который находится на борту «Спектре-РГ», без согласия немецкой стороны.