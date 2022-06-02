Рогозин подсчитал количество российских спутников

На околоземной орбите находится «очень мало» российских космических аппаратов. На это указал глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин в программном заявлении.

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Он подсчитал, что у страны есть около 160 спутников гражданского и военного назначения. При этом, отметил чиновник, весь ресурс «Роскосмоса» задействован в интересах Минобороны, госкорпорация фактически стала частью Вооруженных сил страны.

По словам Рогозина, против российской армии развернуты тысячи аппаратов, включая более чем две тысячи спутников Starlink Илона Маска.

«Сюда же нужно приплюсовать зарубежные спутники наблюдения, которые в онлайн-режиме следят за передвижением наших войск. Они, как в кино, смотрят за нами из космоса и передают информацию непосредственно на огневые позиции. Наши военнослужащие находятся в крайне сложном положении», — указал он.

Ранее стало известно, что финансирование проекта «Роскосмоса» «Сфера» обойдется в 180 миллиардов рублей. В его рамках на орбиту будет выведено около 380 спутников для различных задач: широкополосного доступа в интернет и интернета вещей, связи, оптического наблюдения разных параметров.