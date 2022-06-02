В Госдуме объяснили блокировку VPN-сервисов в России

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев прокомментировал сообщения российских пользователей о проблемах с доступом к сервису ProtonVPN. Об этом сообщает "Газета.ру".

Фото: ProtocolVPN ProtocolVPN

По его словам, россияне используют VPN-сервисы, чтобы получить доступ к запрещенной информации, а Роскомнадзор блокирует их для безопасности данных граждан.

"Они небезопасны, могут брать личные данные россиян – IP, пароли и так далее. Основная причина как раз в том, что с помощью VPN получается доступ на запрещенные ресурсы. Чтобы ими не пользовались, эти VPN-сервисы блокируют", – пояснил Матвейчев.

Он добавил, что подобных сервисов много в РФ, но и они будут в ближайшее время заблокированы.

Ранее руководитель отдела анализа цифровых угроз Infosecurity Александр Вураско рекомендовал не включать VPN при доступе к электронной почте или финансовой информации. Даже с учетом того, что обмен информацией, в частности с банковскими приложениями, происходит в шифрованном виде, все равно остаются риски компрометации.