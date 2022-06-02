Как выбрать кондиционер и не ошибиться: девять важных фактов о сплит-системе

Началось лето, и скоро жители России ощутят острую необходимость в охлаждении своих квартир. Как раз в это время многие отправляются в магазины, чтобы приобрести сплит-систему. Рассказываем, каких видов бывает такая техника и как ее лучше выбрать.

Фото: Wikipedia commons Wikipedia commons

Что такое сплит-система

Видео дня

Сплит-система — это кондиционер, состоящий из внутреннего и наружного блоков, соединенных между собой трубопроводом для подачи хладагента. В отличие от моноблочных кондиционеров, такая техника имеет высокий КПД и не такая шумная, поскольку ее компрессор вынесен за пределы жилища.

Одна из разновидностей сплит-системы — мульти-сплит-система, имеющая несколько внутренних блоков. Такие кондиционеры хорошо подходят для больших помещений. Внутренние блоки устанавливаются в разные комнаты.

Что такое инверторный кондиционер

Чтобы выбрать сплит-систему, нужно определиться, какой вам нужен кондиционер — обычный или инверторный. Кондиционеры инверторного типа оснащены компрессорами с плавной регулировкой производительности, которая обеспечивается благодаря инвертору (устройству для преобразования тока), пишет ixbt.com.

В обычном кондиционере компрессор работает на одной мощности, а необходимая производительность достигается за счет его постоянных включений и выключений. Такой режим работы приводит к быстрому износу техники, а включение компрессора на полную мощность сопровождается шумом, поясняет сайт "Идеи вашего дома".

Инверторные модели постоянно измеряют температуру и определяют, сколько мощности нужно подать на компрессор, чтобы охладить (или нагреть) воздух в помещении до необходимого уровня. При достижении необходимой температуры компрессор не выключается, а переводится в режим пониженной мощности. Благодаря этому такие сплит-системы потребляют меньше электричества.

Инверторный кондиционер работает тише, он износоустойчивый и экономичный. Однако такая техника стоит дороже, чем обычные сплит-системы. Она сложнее в установке и ремонте. Все это необходимо учитывать при выборе типа кондиционера.

ТАСС

Другие важные критерии

Производительность

При выборе сплит-системы стоит обратить внимание на такой важный показатель, как производительность. В это понятие входит эффективность оборудования при охлаждении и нагревании помещения, а также диапазон уличных температур, при которых прибор может работать.

Производительность по холоду (теплу) указывается в киловаттах или в БТЕ/ч — британских термических единицах. Один ватт равен 3,412 БТЕ/ч.

Необходимая производительность вычисляется для конкретного помещения, исходя из его объема, площади окон, интенсивности солнечного освещения, наличия источников выделения тепла и др. В-целом, рекомендуемая производительность составляет 1 кВт на 10 квадратных метров.

Энергоэффективность

Энергоэффективность бытовой техники оценивается по шкале от A+++ до G, где А+++ — самый высокий класс, а G — cамый низкий. Самые экономичные сплит-системы имеют маркировку А+++ . Если вы пользуетесь кондиционером редко, класс энергоэффективности не будет иметь особого значения, однако при постоянной эксплуатации экономичный кондиционер позволит снизить затраты на электричество.

Температурный режим

Для кондиционеров указывается минимальная уличная температура, при которой они способны работать. Для большинства моделей это минус 10 — минус 15 градусов. Некоторые сплит-системы, адаптированные к российским условиям, могут работать в режиме обогрева, когда на улице минус 20 или даже минус 30 градусов.

Но существует разница между минимальной температурой, при которой кондиционер в принципе способен работать, и минимальной температурой, при которой он работает относительно эффективно. Это нужно учитывать при покупке техники.

Уровень шума

Выбирая кондиционер, нужно обратить внимание на то, насколько громко он будет работать. Уровень шума указывается в характеристиках техники и измеряется в дБА — акустических децибелах. Чем ниже этот показатель, тем лучше. В большинстве случаев низкий уровень шума обеспечивается благодаря инверторной системе.

Unplash

Приток свежего воздуха

Большинство моделей не обеспечивают приток свежего воздуха с улицы, а лишь охлаждают или нагревают квартиру. Учитывая, что кондиционер может работать полноценно только при закрытых окнах, равно или поздно в помещении с такой техникой вам станет душно.

Лучшим вариантом будет сплит-система, забирающая свежий воздух с улицы, а также очищающая и увлажняющая его до оптимальных значений — 40%-60%.

Очистка воздуха

В стандартном кондиционере устанавливаются противопылевые и фотокаталитические фильтры. Некоторые модели оснащаются дополнительными устройствами для уничтожения бактерий и аллергенной пыльцы. Еще одна возможная опция — наличие дезодорирующего фильтра, который борется с неприятными запахами.

Дополнительные функции

Сплит-системы могут иметь ряд других дополнительных функций, упрощающих эксплуатацию таких приборов. Например, автоматическое поддержание нужной температуры, регулировка направления воздушного потока, поддержка WiFi и автоперезапуск (оборудование само вернется в прежний режим работы после сбоя питания). Помимо этого существует ночной режим, подразумевающий низкую скорость вентилятора и плавное снижение температуры, и турборежим, позволяющий быстро охладить или нагреть помещение. Датчик движения позволяет автоматически переводить прибор в энергосберегающий режим, если дома никого нет.

Выбирая кондиционер, убедитесь, что он соответствует вашим требованиям по функционалу и размерам помещения. Нужно убедиться, что мощности прибора хватит для поддержания заданной температуры на вашей жилплощади. Также обратите внимание на энергоэффективность оборудования. Кондиционеры, относящиеся к классу B и ниже, увеличат суммы в ваших счетах за электричество.