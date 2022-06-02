Как снять и отредактировать скриншот в Windows: пять удобных программ

Скриншоты — незаменимая вещь в повседневной жизни любого пользователя ПК. Они помогают общаться, работать, делиться памятными или смешными моментами… Но как их лучше всего снимать? Нажимать на Print Screen и копировать снимок в редактор Paint? Можно и так, но есть и гораздо более удобные способы. В подборке «Рамблера» — пять лучших программ для захвата изображений экрана.

Фото: Microsoft Microsoft

На всякий случай отдельно предупреждаем, что многие из программ в списке загружают изображения в облачные хранилища. Будьте аккуратны, чтобы случайно не выложить в открытый доступ чувствительную информацию.

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Snip & Sketch

Не все знают об этом факте, но на Windows 10 по умолчанию установлена не самая плохая программа для съемки скриншотов — она называется Snip & Sketch. Ее можно либо отыскать по названию в меню «Пуск», либо активировать, нажав Win + Shift + S. Снимок экрана автоматически попадет в буфер обмена, откуда его можно вставить в какой-нибудь графический редактор или отправить в мессенджере. Snip & Sketch также позволяет немного отредактировать изображение: например, выделить фрагменты хайлайтером или обрезать скриншот. Если вы не слишком часто делаете снимки экрана, то функционала Snip & Sketch вполне хватит для бытового использования.

Утилита Lightshot — один из самых легковесных и простых в обращении инструментов. Программа целиком работает из панели задач: после запуска вам достаточно лишь нажать на Print Screen и выбрать область для захвата изображения. На снимке можно сразу обозначить важные детали стрелками, выделить их цветной рамкой или подчеркнуть линией. Более того, Lightshot разрешает делиться снятыми скриншотами через социальные сети, копировать их в буфер обмена, отправлять в печать или сохранять в качестве отдельных изображений. Набор функций небольшой, однако вполне исчерпывающий, например, если вы регулярно скидываете те или иные скриншоты по работе.

Skillbrains

PicPick — прекрасный вариант для всех, кто ищет именно редактор скриншотов. Программа разрешает накладывать на изображение различные фильтры, набор готовых штампов позволяет расставить стрелочки, курсоры или пронумерованные иконки, чтобы обозначить последовательность действий. Помимо всего прочего, PicPick отличается от многих аналогичных программ возможностью делать развернутые снимки веб-страниц — благодаря ей не придется склеивать скриншот какого-нибудь сайта из пачки отдельных картинок.

NGWIN

Если вам нужен ультимативный инструмент для съемки скриншотов, который способен на все, что только может пригодиться в повседневной работе, то не проходите мимо ShareX. Помимо встроенного графического редактора и поддержки онлайн-сервисов, вроде Imgur или Google Photos, программа позволяет автоматизировать действия после захвата изображения и перенастроить горячие клавиши. Рядовой пользователь ПК легко потеряется во всех функциях ShareX, но если вы точно знаете, что хотите получить, и цените простор для кастомизации, то лучшей программы подобного рода сейчас не найти.

ShareX Team