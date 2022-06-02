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8 минут назад

Бесплатный фотобанк Pixabay закрыл доступ россиянам

Вероника Полынина

Бесплатный фотобанк Pixabay объявил о прекращении работы с российскими пользователями. Сообщение об этом появилось на главной странице российской версии сайта фотобанка.

Бесплатный фотобанк Pixabay закрыл доступ россиянам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы категорически осуждаем продолжающуюся незаконную войну России в Украине. В ответ на вторжение России в Украину, Pixabay больше не доступна в России», - говорится в сообщении.

Pixabay.com - международный веб-сайт, на котором выложены фотографии, векторные графики и короткие видеоролики. Пользователи могут не только загружать и скачивать изображения и видео, но и оценивать и контролировать их качество.

При загрузке файлов авторы отказываются от авторского и смежных прав на изображения согласно лицензии Creative Commons CC0. В соответствии с этим документом любой человек имеет право использовать, модифицировать и распространять все изображения с сайта Pixabay свободно как в личных, так и в коммерческих целях без дополнительного разрешения авторов.

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