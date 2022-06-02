Россияне пожаловались на проблемы с популярным VPN-сервисом

У пользователей из России начались сложности с подключением к VPN-сервису Proton. Об этом сообщили в компании на официальном сайте.
По информации представителей сервиса, блокировка, вероятно, осуществляется интернет-провайдерами или властями.
«В настоящее время мы изучаем проблему, но она не вызвана какими либо изменениями с нашей стороны. Вполне вероятно, что местные интернет-провайдеры и власти мешают VPN-соединениям, и в этом случае мы не сможем решить такие проблемы», — пояснили в Proton.
Как добавили в сервисе, ряд серверов все еще может продолжать работать.
«Спасибо за ваше терпение и понимание», — заключили в организации.
Точная причина технических неполадок в работе VPN-сервиса пока не установлена.
Ранее в регионах России зафиксировали блокировки серверов на l2TP и IPsec.
Также в конце мая VPN-сервис Windscribe стал недоступен в России.