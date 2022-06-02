Россияне пожаловались на проблемы с популярным VPN-сервисом

«В настоящее время мы изучаем проблему, но она не вызвана какими либо изменениями с нашей стороны. Вполне вероятно, что местные интернет-провайдеры и власти мешают VPN-соединениям, и в этом случае мы не сможем решить такие проблемы», — пояснили в Proton.