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29 минут назад

В России у пользователей начались проблемы с сервисом Proton VPN

Газета.Ru

У пользователей из России начались сложности с подключением к VPN-сервису Proton. Об этом сообщили в компании на официальном сайте.

Россияне пожаловались на проблемы с популярным VPN-сервисом
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По информации представителей сервиса, блокировка, вероятно, осуществляется интернет-провайдерами или властями.

«В настоящее время мы изучаем проблему, но она не вызвана какими либо изменениями с нашей стороны. Вполне вероятно, что местные интернет-провайдеры и власти мешают VPN-соединениям, и в этом случае мы не сможем решить такие проблемы», — пояснили в Proton.

Как добавили в сервисе, ряд серверов все еще может продолжать работать.

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«Спасибо за ваше терпение и понимание», — заключили в организации.

Точная причина технических неполадок в работе VPN-сервиса пока не установлена.

Ранее в регионах России зафиксировали блокировки серверов на l2TP и IPsec.

Также в конце мая VPN-сервис Windscribe стал недоступен в России.

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