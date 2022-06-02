В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 61.47EUR 63.66
Войти в почту
44 минуты назад

Российским компаниям разрешили производить запчасти для Airbus и Boeing

Лера Букина

Российским компаниям предоставили возможность производить запчасти для перешедших в пользование РФ иностранных самолетов Airbus и Boeing. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к Росавиации.

Российским компаниям разрешили производить запчасти для Airbus
Фото: ТАССТАСС

По его словам, Росавиация в апреле и мае выдала пяти компаниям сертификаты разработчика авиатехники в части ее модификации, сертификации второстепенных изменений и выпуска техдокументации, включая утверждение ремонтной документации и ее изменений.

«Такой сертификат позволяет предприятиям работать с зарубежными воздушными судами», — указывает издание.

Кроме того, сообщается, что большинство компаний будут заниматься импортозамещением деталей интерьера салонов, пассажирских кресел или кухонного оборудования.

По словам источника, у S7 Technics появилось возможность разрабатывать модификации компонентов и схемы ремонтов. Данная практика широко представлена на мировом рынке. С ее помощью компании могут разрабатывать и изготавливать компоненты для воздушного сообщения.

Тайвань запретил экспорт микросхем и чипов в Россию

Ранее в конце апреля стало известно, что Росавиация предоставила разрешение «Аэрофлоту» на техническое обслуживание самолетов иностранного производства Boeing и Airbus. Авиакомпания сможет обслуживать лайнеры, зарегистрированные в российском реестре.

Наука и техника,АК S7,Boeing,Аэрофлот,Росавиация,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители