Российским компаниям разрешили производить запчасти для Airbus

Российским компаниям предоставили возможность производить запчасти для перешедших в пользование РФ иностранных самолетов Airbus и Boeing. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к Росавиации.
По его словам, Росавиация в апреле и мае выдала пяти компаниям сертификаты разработчика авиатехники в части ее модификации, сертификации второстепенных изменений и выпуска техдокументации, включая утверждение ремонтной документации и ее изменений.
«Такой сертификат позволяет предприятиям работать с зарубежными воздушными судами», — указывает издание.
Кроме того, сообщается, что большинство компаний будут заниматься импортозамещением деталей интерьера салонов, пассажирских кресел или кухонного оборудования.
По словам источника, у S7 Technics появилось возможность разрабатывать модификации компонентов и схемы ремонтов. Данная практика широко представлена на мировом рынке. С ее помощью компании могут разрабатывать и изготавливать компоненты для воздушного сообщения.
Ранее в конце апреля стало известно, что Росавиация предоставила разрешение «Аэрофлоту» на техническое обслуживание самолетов иностранного производства Boeing и Airbus. Авиакомпания сможет обслуживать лайнеры, зарегистрированные в российском реестре.