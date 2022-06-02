Российским компаниям разрешили производить запчасти для Airbus

Российским компаниям предоставили возможность производить запчасти для перешедших в пользование РФ иностранных самолетов Airbus и Boeing. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к Росавиации.

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По его словам, Росавиация в апреле и мае выдала пяти компаниям сертификаты разработчика авиатехники в части ее модификации, сертификации второстепенных изменений и выпуска техдокументации, включая утверждение ремонтной документации и ее изменений.

«Такой сертификат позволяет предприятиям работать с зарубежными воздушными судами», — указывает издание.

Кроме того, сообщается, что большинство компаний будут заниматься импортозамещением деталей интерьера салонов, пассажирских кресел или кухонного оборудования.

По словам источника, у S7 Technics появилось возможность разрабатывать модификации компонентов и схемы ремонтов. Данная практика широко представлена на мировом рынке. С ее помощью компании могут разрабатывать и изготавливать компоненты для воздушного сообщения.