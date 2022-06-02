Тайвань запретил экспорт микросхем и чипов в Россию

Власти Тайваня приняли решение запретить экспорт в Россию и Белоруссию чипов с тактовой частотой более 25 МГц, а также литографическое оборудование, используемое для изготовления таких микросхем. Об этом сообщило тайваньское издание Digitimes со ссылкой на Министерство торговли страны.

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«Министерство экономики Тайваня (MOEA) подготовило список стратегических высокотехнологичных товаров, которые запрещены к экспорту в Россию и Белоруссию. Белоруссия включена в список, поскольку она может помочь России импортировать такие товары, сообщило ведомство, добавив, что список соответствует категориям 3-9 Вассенаарских договоренностей (Вассенаарские договоренности по экспортному контролю за обычными вооружениями, товарами и технологиями двойного использования, подписанные рядом стран в 1996 году - ИФ)», - указано в сообщении.

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Под запретом оказались микропроцессорная техника, которая соответствует хотя бы одному из трех условий: достигается уровень быстродействия 5 гигафлопс и выше, либо арифметическое логическое устройство имеет разрядность свыше 32 бит; тактовая частота электронного компонента превышает 25 МГц; один или более портов или интерфейсов обеспечивает скорость передачи между компонентами свыше 25 Мбайт/с.

Кроме того, власти решили ввести ограничение, которое касается конструктивного исполнения: отгружаемые в Россию и Белоруссию микросхемы должны иметь не более 144 контактов. Запрещено поставлять отдельные виды литографического оборудования, используемого для изготовления микросхем.

Полупроводниковое оборудование является основной статьей экспорта Тайваня. На его долю в 2021 году пришлось 32% от общего объема экспорта в стоимостном выражении. Основные рынки сбыта - Китай, Гонконг, Сингапур и США.