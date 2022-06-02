Тайвань запретил экспорт микросхем и чипов в Россию

Власти Тайваня приняли решение запретить экспорт в Россию и Белоруссию чипов с тактовой частотой более 25 МГц, а также литографическое оборудование, используемое для изготовления таких микросхем. Об этом сообщило тайваньское издание Digitimes со ссылкой на Министерство торговли страны.
«Министерство экономики Тайваня (MOEA) подготовило список стратегических высокотехнологичных товаров, которые запрещены к экспорту в Россию и Белоруссию. Белоруссия включена в список, поскольку она может помочь России импортировать такие товары, сообщило ведомство, добавив, что список соответствует категориям 3-9 Вассенаарских договоренностей (Вассенаарские договоренности по экспортному контролю за обычными вооружениями, товарами и технологиями двойного использования, подписанные рядом стран в 1996 году - ИФ)», - указано в сообщении.
Под запретом оказались микропроцессорная техника, которая соответствует хотя бы одному из трех условий: достигается уровень быстродействия 5 гигафлопс и выше, либо арифметическое логическое устройство имеет разрядность свыше 32 бит; тактовая частота электронного компонента превышает 25 МГц; один или более портов или интерфейсов обеспечивает скорость передачи между компонентами свыше 25 Мбайт/с.
Кроме того, власти решили ввести ограничение, которое касается конструктивного исполнения: отгружаемые в Россию и Белоруссию микросхемы должны иметь не более 144 контактов. Запрещено поставлять отдельные виды литографического оборудования, используемого для изготовления микросхем.
Полупроводниковое оборудование является основной статьей экспорта Тайваня. На его долю в 2021 году пришлось 32% от общего объема экспорта в стоимостном выражении. Основные рынки сбыта - Китай, Гонконг, Сингапур и США.
Ранее сообщалось, что разработчик процессоров «Эльбрус» планирует перенести производство в Россию. По его словам, сейчас компания МЦСТ договаривается о возможности изготавливать продукцию на фабрике «Микрон» в Зеленограде вместо Тайваня, где работа стала невозможна в связи с санкциями.