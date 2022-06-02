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6 минут назад

Российские хакеры в марте оставили Украину на сутки без закрытой связи

Москва24иещё 2

Российские хакеры в марте совершили кибератаку на украинские государственные сайты, в рамках которой смогли на сутки лишить власти страны закрытой связи. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал один из хакеров группировки RaHDIt.

Российские хакеры оставили Украину без закрытой связи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В начале марта нами были взломаны более 700 сайтов украинских государственных органов... <...> Они отключили их, не смогли с нами бороться", – рассказал собеседник агентства.

Также, по его словам, хакерам удалось отключить почтовые серверы украинских органов власти, из-за чего они на сутки лишились защищенных каналов связи. Представитель RaHDIt добавил, что группировка планирует и дальше совершать подобные атаки.

Ранее хакеры из RaHDIt опубликовали сведения о 700 сотрудниках Службы безопасности Украины. На ресурс "Немезида" были выложены телефонные номера, адреса проживания и информация об увлечениях силовиков, в числе которых азартные игры и посещение свингерских мероприятий.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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