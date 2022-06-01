НАСА отсрочило полет человека на Луну из-за огромных трат

Главный аудитор НАСА Пол Мартин сообщил, что в силу технических причин и откладывания первых трёх миссий лунной программы Artemis, или «Артемида», запланированная на 2024 год посадка человека на Луну будет отложена на несколько лет.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Согласно отчёту, подготовленному для Конгресса, агентству понадобится не менее $93 млрд. При этом запуск каждой из первых четырёх миссий обойдётся в $4 млрд. По мнению Мартина, полёт человека на Луну произойдёт не раньше 2026 года.

Лунная миссия НАСА должна быть осуществлена на ракетах SLS и многофункциональном пилотируемом корабле Orion.

Программа Artemis, которую инициировали ещё при администрации Дональда Трампа, заявлена в НАСА как возвращение человека на Луну и является подготовкой к полётам на другие планеты, в частности на Марс.