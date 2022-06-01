НАСА отсрочило полет человека на Луну из-за огромных трат

Главный аудитор НАСА Пол Мартин сообщил, что в силу технических причин и откладывания первых трёх миссий лунной программы Artemis, или «Артемида», запланированная на 2024 год посадка человека на Луну будет отложена на несколько лет.
Согласно отчёту, подготовленному для Конгресса, агентству понадобится не менее $93 млрд. При этом запуск каждой из первых четырёх миссий обойдётся в $4 млрд. По мнению Мартина, полёт человека на Луну произойдёт не раньше 2026 года.
Лунная миссия НАСА должна быть осуществлена на ракетах SLS и многофункциональном пилотируемом корабле Orion.
Программа Artemis, которую инициировали ещё при администрации Дональда Трампа, заявлена в НАСА как возвращение человека на Луну и является подготовкой к полётам на другие планеты, в частности на Марс.
«Из-за технических сложностей и задержек трёх первых миссий программы Artemis и необходимого на создание посадочного модуля и скафандров времени НАСА сдвинет свой сегодняшний план по посадке человека на Луну в 2024 году по меньшей мере на несколько лет», — сказано в докладе Пола Мартина.