Власти России вложили 5,6 миллиарда рублей в «Цифровую Землю»

С 2019 по 2020 год российские власти потратили 2,96 миллиарда рублей на создание проекта под названием «Цифровая Земля», еще 2,64 миллиарда рублей на эту цель заложили в бюджет до 2023 года.

Фото: NASA NASA

Об этом сообщает онлайн-журнал CHIP.

По данным издания, «Цифровая Земля» — это платформа по сбору, обработке, хранению и распространению данных дистанционного зондирования планеты. Проект включает в себя сеть малых спутников «Аист-2Т», геопортал, мобильное приложение и геосервисы под различные отрасли и наборы технологий автоматической потоковой обработки информации.