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10 минут назад

Власти России вложили 5,6 миллиарда рублей в «Цифровую Землю»

Елена Прошина

С 2019 по 2020 год российские власти потратили 2,96 миллиарда рублей на создание проекта под названием «Цифровая Земля», еще 2,64 миллиарда рублей на эту цель заложили в бюджет до 2023 года.

Власти России вложили 5,6 миллиарда рублей в «Цифровую Землю»
Фото:  NASA NASA

Об этом сообщает онлайн-журнал CHIP.

По данным издания, «Цифровая Земля» — это платформа по сбору, обработке, хранению и распространению данных дистанционного зондирования планеты. Проект включает в себя сеть малых спутников «Аист-2Т», геопортал, мобильное приложение и геосервисы под различные отрасли и наборы технологий автоматической потоковой обработки информации.

«Цифровую Землю» включили в федеральный проект «Цифровое государственное управление» нацпрограммы «Цифровая экономика». Ответственным за него назначили «Роскосмос», технической же составляющей займутся «Российские космические системы».

Наука и техника,Роскосмос,
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