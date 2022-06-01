Власти России вложили 5,6 миллиарда рублей в «Цифровую Землю»

С 2019 по 2020 год российские власти потратили 2,96 миллиарда рублей на создание проекта под названием «Цифровая Земля», еще 2,64 миллиарда рублей на эту цель заложили в бюджет до 2023 года.
Об этом сообщает онлайн-журнал CHIP.
По данным издания, «Цифровая Земля» — это платформа по сбору, обработке, хранению и распространению данных дистанционного зондирования планеты. Проект включает в себя сеть малых спутников «Аист-2Т», геопортал, мобильное приложение и геосервисы под различные отрасли и наборы технологий автоматической потоковой обработки информации.
«Цифровую Землю» включили в федеральный проект «Цифровое государственное управление» нацпрограммы «Цифровая экономика». Ответственным за него назначили «Роскосмос», технической же составляющей займутся «Российские космические системы».