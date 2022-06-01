NASA опубликовала редкий снимок космоса

Любопытная особенность IC 4271 заключается в том, что она состоит из двух галактик разных размеров, но та, что поменьше, перекрывает более крупную — в ее центре, согласно теориям исследователей, должна находиться сверхмассивная черная дыра. Этот снимок является частью глобального проекта по исследованию подобного рода парных галактик. Для того, чтобы получить детализированное изображение, специалисты изучили IC 4271 в обычном, инфракрасном и ультрафиолетовом диапазоне.