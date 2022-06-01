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48 минут назад

Delivery Club объяснил утечку информации

Мария Иванова

Представители Delivery Club официально прокомментировали недавнюю утечку персональной информации курьеров сервиса. Причиной инцидента якобы стало некое «внешнее воздействие» — сейчас служба безопасности выясняет подробности произошедшего и предпринимает меры для повышения защиты баз данных.

Delivery Club объяснил утечку информации
Фото: ТАССТАСС

Напомним, ранее злоумышленники опубликовали в Сети информацию о более 500 тыс курьерах Delivery Club и 700 тыс сотрудниках «Яндекс.Еды». В марте сервис также сообщал об утечке данных клиентов, включая номера телефонов, имена и составы заказов, которые отображались на интерактивной карте. Пострадавшие подали коллективный иск против компании с требованием возместить моральный ущерб.

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