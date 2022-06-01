Delivery Club объяснил утечку информации

Напомним, ранее злоумышленники опубликовали в Сети информацию о более 500 тыс курьерах Delivery Club и 700 тыс сотрудниках «Яндекс.Еды». В марте сервис также сообщал об утечке данных клиентов, включая номера телефонов, имена и составы заказов, которые отображались на интерактивной карте. Пострадавшие подали коллективный иск против компании с требованием возместить моральный ущерб.