Delivery Club объяснил утечку информации

Представители Delivery Club официально прокомментировали недавнюю утечку персональной информации курьеров сервиса. Причиной инцидента якобы стало некое «внешнее воздействие» — сейчас служба безопасности выясняет подробности произошедшего и предпринимает меры для повышения защиты баз данных.
Напомним, ранее злоумышленники опубликовали в Сети информацию о более 500 тыс курьерах Delivery Club и 700 тыс сотрудниках «Яндекс.Еды». В марте сервис также сообщал об утечке данных клиентов, включая номера телефонов, имена и составы заказов, которые отображались на интерактивной карте. Пострадавшие подали коллективный иск против компании с требованием возместить моральный ущерб.