В WhatsApp появится долгожданная функция

В WhatsApp появится возможность редактирования текстовых сообщений в приложениях для Android, iOS и ПК. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

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Так, в ближайшем будущем разработчики внедрят в мессенджер возможность исправлять опечатки и дополнять информацию в уже отправленных сообщениях путем их редактирования. Впервые эта возможность была замечена в WhatsApp пять лет назад, однако тогда разработчики отказались от нее по неизвестным причинам.

По мнению авторов издания, приложение, скорее всего, не будет сохранять историю изменений текста сообщений. Но поскольку эта функция находится в стадии разработки, планы WhatsApp на этот счет могут измениться.