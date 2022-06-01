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8 минут назад

Популярные гаджеты Apple признали устаревшими

Газета.Ru

В июне 2022 года американская компания Apple признает популярные гаджеты iPad Pro, iPhone 4s, 6s, 6s Plus и Apple TV HD устаревшими, сообщает портал MacRumors. Компания уже объявила об этом решении в письме, разосланном в фирменные магазины и сервисные центры.

Популярные гаджеты Apple признали устаревшими
Фото: AppleApple

Линейка iPhone 6s и iPad Pro первого поколения были представлены в сентябре 2015 года, и к моменту признания их устаревшими гаджетам исполнится почти семь лет. При этом iPhone 4s в июне 2022 года исполнится 10,5 лет — культовый смартфон увидел свет в октябре 2011 года. ТВ-приставка Apple TV HD, также известная как Apple TV четвертого поколения, была представлена в 2015 году.

В письме Apple, попавшем в распоряжение редакции MacRumors, отмечается, что классифицированы как устаревшие будут 32-гигабайтные версии iPhone 6s и 6s Plus. Что станет с модификациями на 64 и 128 ГБ, предстоит узнать, когда компания объявит о решении официально.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что Apple не сумела найти производителя 4-нм процессоров для линейки iPhone 14.

Наука и техника,Apple,
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