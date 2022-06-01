Чем заменить Microsoft Excel: пять бесплатных аналогов

Практически ни один компьютер не может обойтись без хорошей программы для работы с таблицами: не важно, рабочий или домашний. Многие привыкли пользоваться стандартными утилитами Microsoft Office, но это далеко не единственный способ верстать красивые, функциональные таблицы. В подборке «Рамблера» — пять лучших альтернатив Excel, за которые не придется заплатить ни рубля.

Фото: Microsoft Microsoft

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Облачный сервис Google Sheets способен выполнять большинство операций, которые нужны рядовому пользователю Excel. Благодаря синхронизации с хранилищем Google Drive можно не беспокоиться о потере каких-либо расчетов: все автоматически сохраняется на облачном диске, так что зависание компьютера не создаст никаких проблем. Google Sheets, как и остальные сервисы компании, поддерживает коллективное редактирование в реальном времени, но более опытным пользователям Excel наверняка будет не хватать некоторых продвинутых функций. Более того, известны случаи, когда формулы из таблиц Excel переставали работать при переносе в Google Sheets — имейте это в виду просто на всякий случай.

Google

Еще один неплохой вариант, если вы ищете комфортный облачный сервис для таблиц — это Zoho Sheet. Он поддерживает коллективное редактирование, визуализацию данных и автоматизацию некоторых функций, которые позволяют делать работу быстрее. Платформа также поддерживает интеграцию таблиц разных форматов, включая xls-файлы Excel. Более того, поскольку Zoho Sheet является частью экосистемы из других приложений компании, поиск расширений и их интеграция не составят труда.

Zoho

OpenOffice Calc от Apache будет отличной альтернативой Excel для тех, кто категорически не любит современный интерфейс Microsoft Office. Этот бесплатный open-source пакет приложений специально стилизован под старый Microsoft Office 2003, однако в плане функционала OpenOffice Calc практически не уступает новейшим аналогам. До прихода онлайн-платформ Google программа Apache в принципе считалась одной из лучших альтернатив Microsoft Office, но есть одна проблема — здесь нет поддержки облачных технологий. Впрочем, если вас не смущает этот недостаток, то OpenOffice Calc наверняка удовлетворит все ваши запросы.

Пакет LibreOffice тоже построен по модели open-source и страдает от тех же ограничений — нет поддержки облака, нет коллективного редактирования. Однако если говорить непосредственно о базовых функциях, то LibreOffice Calc кое-где превосходит Excel за счет необязательных, но приятных мелочей. Например, программа предлагает больше опций для форматирования ячеек и возможность сравнить две разных таблицы. Есть даже поддержка устаревших форматов, которые когда-то были распространены на Windows и macOS. В то же время, LibreOffice Calc не отображает многие продвинутые типы диаграмм и не может экспортировать документы в формат XML.

The Document Foundation

Если вы ищете действительно мощную, полноценную альтернативу Microsoft Excel, то WPS Office Spreadsheets — пожалуй, самый верный вариант. Множество форматов таблиц, обширная библиотека формул, полная совместимость с файлами Excel, диаграммы, коллективное редактирование через онлайн… Проблема только в том, что программа не совсем бесплатная: премиальная и пробная версии WPS Office не отличаются друг от друга по части функций, но при использовании бесплатной придется смириться с рекламными баннерами. Они не слишком назойливые и выскакивают сравнительно нечасто, но тем не менее.