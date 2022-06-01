Раскрыта стоимость лунной программы США

Стоимость американской лунной программы Artemis до 2025 года превысит 93 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости, ссылаясь на главного аудитора НАСА Пола Мартина.

Фото: NASA NASA

По его оценке, полет астронавта на Луну состоится не ранее 2026 года, что объясняется, в частности, задержками в изготовлении лунного посадочного модуля и скафандров. Мартин раскрыл, что запуск первых четырех миссий Artemis обойдется НАСА в 4 миллиарда долларов каждая.

В мае глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США Билл Нельсон заявил, что беспилотный полет космического корабля Orion вокруг Луны в рамках программы Artemis запланировали на август.

В марте Мартин, выступая в Комитете по науке Палаты представителей, сообщил, что первый запуск сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS) и космического корабля Orion обойдется в 4,1 миллиарда долларов.