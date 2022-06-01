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15 минут назад

Раскрыта стоимость лунной программы США

Lenta.ruиещё 1

Стоимость американской лунной программы Artemis до 2025 года превысит 93 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости, ссылаясь на главного аудитора НАСА Пола Мартина.

Раскрыта стоимость лунной программы США
Фото: NASANASA

По его оценке, полет астронавта на Луну состоится не ранее 2026 года, что объясняется, в частности, задержками в изготовлении лунного посадочного модуля и скафандров. Мартин раскрыл, что запуск первых четырех миссий Artemis обойдется НАСА в 4 миллиарда долларов каждая.

В мае глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США Билл Нельсон заявил, что беспилотный полет космического корабля Orion вокруг Луны в рамках программы Artemis запланировали на август.

В марте Мартин, выступая в Комитете по науке Палаты представителей, сообщил, что первый запуск сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS) и космического корабля Orion обойдется в 4,1 миллиарда долларов.

В рамках беспилотной миссии Artemis 1 космический корабль должен облететь естественный спутник Земли. В зависимости от относительного положения Луны и Земли на момент старта ракеты продолжительность миссии составит от трех до шести недель. Таким образом НАСА планирует проверить готовность SLS и Orion к миссии Artemis 2, предполагающей облет Луны космическим кораблем с четырьмя астронавтами.

Наука и техника,Билл Нельсон,Пол Мартин,NASA,
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