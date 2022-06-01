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28 минут назад

"Ъ": правительство РФ планирует перевести чиновников в специальный мессенджер от VK

Газета.Ruиещё 5

Правительство намерено заменить для чиновников иностранные мессенджеры на разработанный VK специальный сервис для госслужащих, сообщает «Коммерсантъ».

Правительство РФ хотят перевести в VK
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил главе Минцифры Максуту Шадаеву направить высшим должностным лицам регионов России рекомендации по установке отечественных мессенджеров к 3 июня.

Сервис, о котором идет речь, является частью разработанного VK автоматизированного рабочего места госслужащего (АРМ ГС), он работает в браузере, объединяя почту, календарь, облачное хранилище и внутренний портал. В материале отмечается, что до конца 2023 года планируется создать на его основе федеральную государственную систему и подключить к ней всех госслужащих.

Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко отметил, что главы регионов пользуются Telegram «не для внутренней переписки, а для коммуникации с избирателями».

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков полагает, что госслужащие будут пользоваться разработанным для них АРМ, в рамках трудовой дисциплины, что вряд ли заставит их полностью отказаться от привычных мессенджеров.

Ранее VK и «Яндекс» выступили против законопроекта о рекомендательных алгоритмах, который позволит их отключать.

Наука и техника,Максут Шадаев,Евгений Минченко,Дмитрий Чернышенко,Денис Кусков,Коммерсант,Яндекс,Правительство РФ,
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