В Питере представят первое киберкафе с человекоподобным роботом-кассиром

На Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 15 по 18 июня в рамках проекта «Территория инноваций» Фонда Росконгресс, представят первое киберкафе с человекоподобным роботом-кассиром.
Об этом сообщают «Ведомости».
По данным издания, проект разработала компания «Промобот» совместно с «Робин Гуд Роботикс». Он получил название «Киберкафе "Дуняша"». Комплекс включает в себя стойку, терминал самообслуживания, кофемашину, фризер и аппарат по приготовлению мягкого мороженого и газированных напитков, роботизированные руки-манипуляторы для их передачи клиентам и человекоподобного робота-кассира с гиперреалистичной внешностью супермодели.
«Проект удачно совмещает хорошую бизнес-идею, технологический потенциал и интерактив, который так нравится людям», – считает председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.
Отмечается, что робота-кассира в киберкафе создали на основе новой модели дроида Robo-C-2. И помимо выдачи мороженого и напитков, он имеет функционал воспроизведения развлекательно-познавательных интерактивов.