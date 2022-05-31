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45 минут назад

В Питере представят первое киберкафе с человекоподобным роботом-кассиром

Елена Прошина

На Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 15 по 18 июня в рамках проекта «Территория инноваций» Фонда Росконгресс, представят первое киберкафе с человекоподобным роботом-кассиром.

В Питере представят первое киберкафе с человекоподобным роботом-кассиром
Фото: vk.com/cyber_dunyashavk.com/cyber_dunyasha

Об этом сообщают «Ведомости».

По данным издания, проект разработала компания «Промобот» совместно с «Робин Гуд Роботикс». Он получил название «Киберкафе "Дуняша"». Комплекс включает в себя стойку, терминал самообслуживания, кофемашину, фризер и аппарат по приготовлению мягкого мороженого и газированных напитков, роботизированные руки-манипуляторы для их передачи клиентам и человекоподобного робота-кассира с гиперреалистичной внешностью супермодели.

«Проект удачно совмещает хорошую бизнес-идею, технологический потенциал и интерактив, который так нравится людям», – считает председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Отмечается, что робота-кассира в киберкафе создали на основе новой модели дроида Robo-C-2. И помимо выдачи мороженого и напитков, он имеет функционал воспроизведения развлекательно-познавательных интерактивов.

Наука и техника,Общество,Александр Стуглев,
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