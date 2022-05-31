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17 минут назад

Rutube обновил приложение для Smart TV

ТАСС

Rutube провел масштабное обновление приложения для Smart TV. В частности, в приложении запустили авторизацию с помощью QR-кода, также там появился выбор качества воспроизведения видео и функция истории поиска. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Rutube.

Rutube обновил приложение для Smart TV
Фото: ТАССТАСС

"Rutube представил обновленные приложения для Smart TV. <…> В обновленном приложении Rutube для пользователей стали отображаться дата добавления видео и статус верификации канала, а в новом боковом меню появились функции и разделы: поиск, ТВ эфиры, детский контент, подписки и авторизация", - сообщили в пресс-службе.

Также в приложение добавили авторизацию с помощью QR-кода, выбор качества воспроизведения видео, переход на канал прямо из плеера и историю поиска, добавили в пресс-службе видеохостинга. Перемотать видео в приложении Rutube теперь можно с помощью кнопок "влево" и "вправо", а при перемотке появилось превью стоп-кадров перематываемого видео.

Обновленную версию приложения Rutube можно найти на телевизорах с функцией Smart TV, работающих на всех основных операционных системах, в том числе Android TV (Sony, Xiaomi, Haier и др), Tizen (Samsung), WebOS (LG), VIDAA (Hisense, Toshiba) и других, добавили в компании. Также приложение доступно на телевизионных приставках Apple TV.

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