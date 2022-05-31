В Apple Watch может появиться скрытая камера

Инженеры компании предложили разместить камеру прямо в колесике Digital Crown — так пользователи смогут делать снимки, когда часы находятся на запястье. Для того, чтобы сфотографировать необходимый объект, достаточно будет вытянуть руку. При этом из опубликованного документа известно только расположение камеры. Какой-либо информации о технических характеристиках, модели камеры и подробностей о ее работе нет.

Однако эксперты Apple Insider уже успели выделить проблемы, связанные с установкой камеры в часах Apple. Одна из них заключается в сложности установки объектива в колесико Digital Crown, которое само по себе является достаточно сложным элементом. Apple Insider напомнил, что одним из изобретателей нового патента является Тайлер Бушнелл, который также был автором предыдущей патентной заявки по модернизации колесика в часах. Тогда он предложил использовать сенсорный аналог вместо механического Digital Crown, что потенциально позволит освободить больше пространства для размещения камеры.