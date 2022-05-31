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41 минуту назад

Сколько будет стоить подключение к российскому спутниковому интернету

Ferra.ru

Директор департамента перспективных программ и проекта «Сфера» Роскосмоса Сергей Прохоров рассказал, сколько будут абонентские терминалы для подключения к спутниковому интернету «Марафон».

Сколько будет стоить подключение к российскому спутниковому интернету
Фото: ferraferra

«Стоимость персонального устройства составит около 1,5 тысячи рублей. В него интегрированы модем и антенна, позволяющие обеспечивать канал связи со спутником», — цитируют Прохорова СМИ.

Также, по его словам, оборудование будет включать в себя датчики для мониторинга наводнения, сейсмической активности или пожара. Они смогут работать автономно несколько лет

Прохоров отметил, что цены на услуги спутниковой связи, должны быть сопоставимы с тарифами наземных операторов. Он добавил, что благодаря группировке «Марафон» будут доступны такие услуги, как мониторинг состояния промышленной инфраструктуры в удалённых районах, контроль перевозки опасных грузов и спутниковая составляющая системы ЭРА-­ГЛОНАСС. Также будут передаваться сигналы об утечках, возгораниях и других неполадках.

Наука и техника,Сергей Прохоров,Роскосмос,
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