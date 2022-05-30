Рогозин назвал сроки запуска российской станции «Луна-25»

Российский космический аппарат «Луна-25» запустят до конца сентября. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Его слова приводит ТАСС.

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«Надеюсь, пройдут удачно все испытания. И в конце сентября выйдем на запуск "Луны-25"», — сказал Рогозин.

Ранее сообщалось о планах запустить аппарат летом 2022 года. Но, выступая на марафоне «Новые горизонты» общества «Знание», Рогозин отметил, что отправка миссии должна состояться до конца сентября.