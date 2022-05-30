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47 минут назад

Рогозин назвал сроки запуска российской станции «Луна-25»

Елена Прошина

Российский космический аппарат «Луна-25» запустят до конца сентября. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Его слова приводит ТАСС.

Рогозин назвал сроки запуска российской станции «Луна-25»
Фото: ТАССТАСС

«Надеюсь, пройдут удачно все испытания. И в конце сентября выйдем на запуск "Луны-25"», — сказал Рогозин.

Ранее сообщалось о планах запустить аппарат летом 2022 года. Но, выступая на марафоне «Новые горизонты» общества «Знание», Рогозин отметил, что отправка миссии должна состояться до конца сентября.

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«Луна-25» станет первым отечественным аппаратом в современной России на естественном спутнике Земли. Главной целью проекта является отправка автоматического исследовательского зонда в район южного полюса Луны. Модуль планируют посадить недалеко от кратера Богуславского.

Наука и техника,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,NASA,
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