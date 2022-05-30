Как установить apk-файлы на Android

На фоне новых ограничений Google Play удаленные из магазина приложения все чаще приходится ставить при помощи специальных apk-файлов для смартфонов. Однако не все пользователи современных мобильников знают, как правильно устанавливать программы вручную — на самом деле, процедура совсем не сложная.

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Как устанавливать apk-файлы на Android через браузер

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Если вы скачиваете apk-файл через мобильный браузер, то система наверняка предупредит вас, что скачивание файла из стороннего источника может быть опасным — с этим придется согласиться.

Когда файл загрузится, некоторые браузеры (например, Google Chrome) сразу предложат открыть его: соответствующее уведомление появится в верхней части экрана или в шторке уведомлений. Если на экране вдруг не появится уведомление, то найдите установщик через менеджер файлов: как правило, APK сохраняется в папке «Загрузки» или Downloads.

На многих Android-смартфонах по умолчанию установлены подобные программы, они могут называться «Диспетчер файлов» или просто «Файлы». Если вы не можете найти ничего похожего на своем телефоне, то можно скачать один из менеджеров, доступных в Google Play — мы рекомендуем File Manager Plus или Cx File Explorer.

Откройте скопированный apk-файл. Если вы впервые устанавливаете приложение таким образом, то телефон выдаст предупреждение, что файл может быть опасным — это нормально, нужно просто подтвердить действие.

Нажмите в появившемся окне кнопку «Настройки» и поставьте галочку напротив «Разрешить установку из этого источника». Как правило, после этого вам придется еще раз запустить apk-файл через файловый менеджер или браузер. Когда процесс установки закончится, приложение будет готово к работе.

Рамблер

Рамблер

Важный момент: помните, что выданное разрешение распространяется только на конкретную программу. В данном случае, эта настройка касается «Проводника» или менеджера, через который вы открыли файл. Позже рекомендуем на всякий случай отозвать разрешение в настройках приложения.

Как устанавливать apk-файлы на Android через ПК

Если вам неудобно скачивать файлы APK через мобильный браузер, то установить нужные программы можно и через ПК: каждый смартфон на базе Android поддерживает подключение к компьютеру через USB-порт, и здесь процесс ничем не отличается от закачки музыки или видео в память смартфона.

Подключите телефон к компьютеру при помощи подходящего кабеля — большинство современных смартфонов используют разъем USB Type-C.

Через несколько секунд компьютер начнет автоматическую установку драйверов. На экране мобильника должно появиться сообщение, что устройство заряжается через USB — если его нет на экране, то откройте шторку уведомлений.

Скриншот Нажмите на уведомление, чтобы открыть настройки USB. Содержание меню может разниться в зависимости от модели смартфона, но вам нужен пункт «Передача файлов» — отметьте его галочкой и закройте окно.

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На ПК откройте меню «Мой компьютер». Теперь в списке устройств и дисков должен быть виден подключенный телефон: иногда система автоматически подписывает его названием модели смартфона.

Скриншот Откройте память телефона как любую другую папку на компьютеру и скопируйте туда apk-файл нужного вам приложения.