В России появились золотые Apple Watch 7 стоимостью 1,4 млн рублей

«Всего в коллекции Caviar представлено четыре модели: из 18-каратного золота, чёрной, белой и красной бронзы. На драгоценном металле ювелиры Caviar создали рельефные растительные узоры, вдохновлённые работами гравёра XIX века Густава Янга. Стоимость на кастомизированные Apple Watch начинается от 179 000 рублей. Самая дорогая модель из 18-каратного золота стоит 1 390 000 рублей», - заявил специалист.