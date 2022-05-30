В России появились золотые Apple Watch 7 стоимостью 1,4 млн рублей

В России выпустили золотые часы Apple Watch 7, стоимость которых составляет 1,4 млн рублей. Минимальная цена гаджета из кастомизированной коллекции Caviar — 179 тысяч рублей, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
В составе корпуса моделей, помимо драгметаллов, есть бронза разных оттенков. Работа над узорами осуществлялась по мотивам гравюр Густава Янга, заявил PR-менеджер компании Владислав Боков.
«Всего в коллекции Caviar представлено четыре модели: из 18-каратного золота, чёрной, белой и красной бронзы. На драгоценном металле ювелиры Caviar создали рельефные растительные узоры, вдохновлённые работами гравёра XIX века Густава Янга. Стоимость на кастомизированные Apple Watch начинается от 179 000 рублей. Самая дорогая модель из 18-каратного золота стоит 1 390 000 рублей», - заявил специалист.
Компания Caviar занимается люксовой кастомизацией iPhone, Huawei, iPad и других гаджетов.
Ранее re:Store сообщила о приостановке работы ряда магазинов в связи с проблемами с поставками. Так, речь шла о закрытии 15 торговых точек.