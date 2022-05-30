Netflix подтвердила отключение сервиса в России

Компания Netflix подтвердила, что отключила свой сервис на территории России. Как сообщает ТАСС, представитель сервиса назвал такую меру «реализацией ухода с российского рынка».

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В организации отметили, что дожидались окончания платежного цикла — пока не закончится действие всех ранее оформленных в РФ предоплаченных подписок.

Напомним, что 6 марта Netflix объявил об уходе с российского рынка, связав это с проведением спецоперации на Украине. Это стало причиной для судебного иска — недовольные россияне указали на то, что такое решение нарушает условия пользовательского соглашения, поскольку не предоставляет им оплаченные услуги.