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50 минут назад

Netflix подтвердила отключение сервиса в России

Вероника Полынина

Компания Netflix подтвердила, что отключила свой сервис на территории России. Как сообщает ТАСС, представитель сервиса назвал такую меру «реализацией ухода с российского рынка».

Netflix подтвердила отключение сервиса в России
Фото: ТАССТАСС

В организации отметили, что дожидались окончания платежного цикла — пока не закончится действие всех ранее оформленных в РФ предоплаченных подписок.

Напомним, что 6 марта Netflix объявил об уходе с российского рынка, связав это с проведением спецоперации на Украине. Это стало причиной для судебного иска — недовольные россияне указали на то, что такое решение нарушает условия пользовательского соглашения, поскольку не предоставляет им оплаченные услуги.

27 мая онлайн-кинотеатр перестал открываться с российских IP-адресов, а сайт и приложение сервиса остались доступны лишь при подключении через VPN. При этом в Роскомнадзоре опровергли возможную блокировку ресурса — ведомство не применяло каких-либо ограничений к Netflix, а сервисы не значатся в реестре запрещенных ресурсов РКН.

Наука и техника,Netflix,Роскомнадзор,
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