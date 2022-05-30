Ученые перечислили вызывающие нарушение обоняния продукты и напитки

Ученые из Университета Рединга в Англии в ходе исследования выяснили, что искажение обоняния может происходить в связи с ароматическими соединениями, которые содержатся в некоторых продуктах и напитках, сообщает ФАН.

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Специалисты провели исследование с участием добровольцев, часть из которых страдает от паросмии — нарушения обоняния.

Так, подобные соединения можно обнаружить в напитках, содержащих кофеин. В ходе исследования ученым удалось обнаружить такие же соединения не только в кофе, но и в луке, чесноке, курице и зеленом перце.

— Мы нашли убедительное доказательство того, что искаженное восприятие запахов и связанное с ним чувство отвращения могут быть вызваны ароматическими соединениями в некоторых продуктах, — пояснила один из авторов исследования доктор Джейн Паркер.

Как отметили врачи, в будущем данное исследование может найти способ улучшить жизни людей, которые страдают паросмией.