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1 час назад

Роспотребнадзор отчитался о ситуации с оспой обезьян в РФ

Ura.Ruиещё 5

На данный момент в России не зафиксированы случаи заражения оспой обезьян. Об этом сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор отчитался о ситуации с оспой обезьян в РФ
Фото: Алексей_Гайнов © URA.RUАлексей_Гайнов © URA.RU

«На сегодняшний день в России не зафиксированы случаи заражения оспой обезьян. Роспотребнадзор принимает все необходимые меры для недопущения завоза указанной инфекции и купирования возможности ее распространения на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении Роспотребнадзора.

В начале мая оспа обезьян распространилась по всему миру. Случаи заражения новой инфекцией зарегистрированы в Европе, США, Великобритании, Германии и Австралии. В связи со вспышкой заболевания Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала экстренное совещание. Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что на данный момент врачам не удается сдержать распространения оспы, пишет RT.

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