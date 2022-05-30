Марсианский вертолет Ingenuity 18 апреля 2022 года совершил рекордный 25-й полет. Навигационная камера на борту вертолета зафиксировала самый длинный и самый быстрый на сегодняшний день полет земного аппарата над поверхностью Красной планеты . Ingenuity преодолел 704 метра с максимальной скоростью 5,5 метра в секунду.

Кадры полета продолжительностью 161,3 секунды были ускорены примерно в пять раз. На видео Ingenuity сначала набирает высоту (10 метров). Затем движется на юго-запад и разгоняется до скорости 5,5 метра в секунду, менее чем за три секунды. Ingenuity пролетает над песчаной рябью, а затем мимо нескольких скальных полей. Наконец, вертолет находит место для посадки, когда внизу появляется относительно ровная местность.