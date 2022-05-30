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1 час назад

Россиянам спрогнозировали метеорный шторм

Lenta.ruиещё 8

Астроном Александр Якушечкин спрогнозировал, что 31 мая жители Земли увидят интенсивный метеорный дождь с пролетом нескольких тысяч метеоров в час. Его слова приводит РИА Новости.

Россиянам спрогнозировали метеорный шторм
Фото: unsplashunsplash

«Утром 31 мая землян ожидает чудесное зрелище — настоящий метеорный дождь, число метеоров может доходить до десяти тысяч в час. Длительность повышенной метеорной активности составит около двух часов, его максимум, по данным расчетов, придется на 6:30 (по московскому времени), когда на наших долготах уже будет рассвет», — анонсировал астроном из Крыма.

Ученый рассказал, что лучше остальных за штормом смогут наблюдать в западном полушарии Земли, в Северной Америке. По его словам, существует несколько вариантов времени, когда начнется явление. Якушечкин допустил, что дождь может появиться ближе к восьми утра по московскому времени.

Ранее в России сняли на видео падение метеорита. Его увидели в небе над Башкирией.

Наука и техника,Александр Якушечкин,
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