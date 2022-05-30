Ученые назвали опасность крабовых палочек

Доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург заявил, что крабовые палочки негативно влияют на организм. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

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Медик назвал крабовые палочки глубоко переработанных продуктов. Он отметил, что в состав такой пищи входят красители, усилители вкуса и иные пищевые добавки. Согласно научным исследованиям, подобные химические вещества способствуют развитию возраст-зависимых заболеваний и ускоряют старение организма.

«Крабовые палочки, как колбасы, сосиски и многое другое, относятся к группе глубоко переработанных продуктов. В ходе большого количества исследований было установлено, что такие продукты нас старят и повышают вероятность развития возраст-зависимых болезней», — объяснил диетолог.

Эксперт добавил, что глубоко переработанные продукты нельзя есть каждый день. Однако если ими не злоупотреблять, то можно избежать их негативного воздействия на организм.

«Надо делать паузы в такой еде, чтобы организм мог очиститься от предыдущей порции. Крабовые палочки можно есть не чаще одного-двух раз в неделю», — призвал Гинзбург.