NASA просчитывает пилотируемую экспедицию к Марсу

Программа «Артемида», предполагающая возвращение человека на Луну, также будет использована для отработки технологий, которые NASA планирует применить и для покорения Марса. В новом видео, которое опубликовало агентство, приводятся некоторые подробности первого концепта миссии на Марс. Но ни конкретных сроков, ни стоимости проекта пока нет.

Фото: ©SciTech Daily ©SciTech Daily

Все технологии и элементы миссии будет отработаны на Луне (орбитальная станция, посадочный/взлетный модуль, компактная ядерная энергоустановка kilopower, технологии производства на месте из местных материалов и прочее).

Затем на предполагаемое место посадки на Марс две миссии доставят 25 тонн полезной нагрузки и взлетную ступень. Затем туда отправится пилотируемая экспедиция. Ее экипаж будет состоять из четырех человек, двое из которых высадятся на поверхность Марса и проведут там 30 дней в обитаемом герметичном ровере.