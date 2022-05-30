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24 минуты назад

NASA обдумывает пилотируемую экспедицию к Марсу

Naked-Science.ruиещё 1

Программа «Артемида», предполагающая возвращение человека на Луну, также будет использована для отработки технологий, которые NASA планирует применить и для покорения Марса. В новом видео, которое опубликовало агентство, приводятся некоторые подробности первого концепта миссии на Марс. Но ни конкретных сроков, ни стоимости проекта пока нет.

NASA просчитывает пилотируемую экспедицию к Марсу
Фото: ©SciTech Daily©SciTech Daily

Все технологии и элементы миссии будет отработаны на Луне (орбитальная станция, посадочный/взлетный модуль, компактная ядерная энергоустановка kilopower, технологии производства на месте из местных материалов и прочее).

Затем на предполагаемое место посадки на Марс две миссии доставят 25 тонн полезной нагрузки и взлетную ступень. Затем туда отправится пилотируемая экспедиция. Ее экипаж будет состоять из четырех человек, двое из которых высадятся на поверхность Марса и проведут там 30 дней в обитаемом герметичном ровере.

Все выглядит и звучит очень оптимистично, но как будет на практике – неизвестно, ведь сегодня даже программа «Артемида» сильно буксует.

Наука и техника,NASA,
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