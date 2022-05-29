«Год без лета»: на Земле может повториться аномалия 1816 года

Лета в 2022 году может не быть из-за космической пыли, которая осядет на поверхность Земли. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Фото: NASA NASA

По данным газеты, утром 31 мая Земля столкнется с космическим мусором, который выбросила одна из комет в 1995 году. Скорость этого пылевого потока будет невелика – большая часть пыли будет просто медленно оседать на поверхность планеты.

Однако, теоретически, пыль может так засорить атмосферу Земли, что произойдет «год без лета». Подобное наблюдалось в 1816 году в США из-за вулкана, который наполнил атмосферу пылью. В итоге тот год стал самым холодным год в истории американских наблюдений и получил название «тысяча восемьсот шестнадцать замерзших заживо».

Уже сейчас в созвездии Льва наблюдается «жуткое свечение – пыль, которая еще не упала на Землю». При этом ученые пока не знают, как метеорный шторм повлияет на летнюю погоду.