В Мексике найден древний город майя

Археологи обнаружили руины древнего города майя на строительной площадке недалеко от города Мерида на полуострове Юкатан. В развалинах, датируемых 600-900 гг. н.э., можно разглядеть очертания дворцов, пирамид и площадей в архитектурном стиле майя пуук.
«Мы полагаем, здесь проживали около четырёх тысяч горожан», - сообщил руководитель группы археологов Карлос Пераса. «Люди из разных классов… священнослужители, писцы, владельцы дворцов и простые люди, которые ютились в маленьких домах».
Кроме того, учёные обнаружили поблизости захоронения взрослых и детей с орудиями труда из обсидиана и кремния, а также подношениями в виде различных предметов.
Древние развалины были найдены после того, как на этом месте начались работы по возведению технопарка. Владельцы площадки утверждают, что центр всё равно будет возведён с консервацией всех найденных археологических артефактов.