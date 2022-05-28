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33 минуты назад

В Мексике найден древний город майя

Inc-News

Археологи обнаружили руины древнего города майя на строительной площадке недалеко от города Мерида на полуострове Юкатан. В развалинах, датируемых 600-900 гг. н.э., можно разглядеть очертания дворцов, пирамид и площадей в архитектурном стиле майя пуук.

В Мексике найден древний город майя
Фото: ReutersReuters

«Мы полагаем, здесь проживали около четырёх тысяч горожан», - сообщил руководитель группы археологов Карлос Пераса. «Люди из разных классов… священнослужители, писцы, владельцы дворцов и простые люди, которые ютились в маленьких домах».

Кроме того, учёные обнаружили поблизости захоронения взрослых и детей с орудиями труда из обсидиана и кремния, а также подношениями в виде различных предметов.

Древние развалины были найдены после того, как на этом месте начались работы по возведению технопарка. Владельцы площадки утверждают, что центр всё равно будет возведён с консервацией всех найденных археологических артефактов.

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