В Мексике найден древний город майя

Археологи обнаружили руины древнего города майя на строительной площадке недалеко от города Мерида на полуострове Юкатан. В развалинах, датируемых 600-900 гг. н.э., можно разглядеть очертания дворцов, пирамид и площадей в архитектурном стиле майя пуук.

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«Мы полагаем, здесь проживали около четырёх тысяч горожан», - сообщил руководитель группы археологов Карлос Пераса. «Люди из разных классов… священнослужители, писцы, владельцы дворцов и простые люди, которые ютились в маленьких домах».

Кроме того, учёные обнаружили поблизости захоронения взрослых и детей с орудиями труда из обсидиана и кремния, а также подношениями в виде различных предметов.