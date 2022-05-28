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7 минут назад

Археологи нашли в Китае печь возрастом более 2 тыс. лет для выплавки высокопрочного чугуна

ТАСС

Археологи обнаружили в центральном регионе Китая печь, которая использовалась в период Сражающихся царств (475 год до н. э. - 221 год до н. э.) для выплавки высокопрочного чугуна. Об этом сообщило в субботу агентство Xinhua.

Археологи нашли печь возрастом более 2 тыс. лет для выплавки чугуна
Фото: ТАССТАСС

По его сведениям, исследователи нашли остатки металлообрабатывающего производства в районе города Синьчжэн (провинция Хэнань), где в древности находились государственные кузницы для изготовления оружия и инструментов, используемых в быту. Ученые извлекли из-под земли изделия, в структуре которых есть шаровидный гранит - составляющая, придающая серому чугуну свойства стали.

"Открытие свидетельствует, что Китай овладел технологией производства высокопрочного чугуна в начале эпохи Сражающихся царств, - рассказал сотрудник Института культурного наследия и археологии провинции Хэнань Фань Вэньцюань. - Это означает, что подобный металл появился в нашей стране как минимум на 200 лет раньше, чем предполагалось".

Помимо плавильной печи китайские специалисты обнаружили в месте раскопок более чем 20 артефактов, связанных с кузнечным делом. Предполагается, что эти находки позволят существенно обогатить знания об истории Древнего Китая.

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