AMD выпустит самую дешёвую видеокарту для компьютеров

Судя по идентификатору, новая видеокарта могла бы быть также обновлением RX 6500 XT или RX 6400. Но журналисты предполагают, что вероятнее всего выход новой модели RX 6300 с производительностью на уровень ниже RX 6400.

На данный момент характеристики видеокарты можно лишь предполагать. Однако у AMD уже есть мобильный вариант под названием RX 6300M. У него 768 ядер, как и у старших моделей, но меньше пропускная способность памяти, размер кэш-памяти и тактовая частота. Если AMD превратит 6300M в настольный вариант, он, вероятно, будет иметь много общего со своим мобильным аналогом и, вероятно, станет самым медленным графическим процессором AMD RDNA 2 для настольных ПК.