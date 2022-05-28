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1 час назад

AMD выпустит самую дешёвую видеокарту для компьютеров

Ferra.ruиещё 1

Стало известно, что AMD разрабатывает ещё одну видеокарту Navi 24. Скорее всего, это модель Radeon RX 6300.

AMD выпустит самую дешёвую видеокарту для компьютеров
Фото: ferra.ruferra.ru

Судя по идентификатору, новая видеокарта могла бы быть также обновлением RX 6500 XT или RX 6400. Но журналисты предполагают, что вероятнее всего выход новой модели RX 6300 с производительностью на уровень ниже RX 6400.

На данный момент характеристики видеокарты можно лишь предполагать. Однако у AMD уже есть мобильный вариант под названием RX 6300M. У него 768 ядер, как и у старших моделей, но меньше пропускная способность памяти, размер кэш-памяти и тактовая частота. Если AMD превратит 6300M в настольный вариант, он, вероятно, будет иметь много общего со своим мобильным аналогом и, вероятно, станет самым медленным графическим процессором AMD RDNA 2 для настольных ПК.

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