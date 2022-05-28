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20 минут назад

WindowsLatest: в Windows 11 добавили наклейки на рабочий стол

Газета.Ru

В новой версии Windows 11 22H2 появилась новая скрытая функция, которая позволяет кастомизировать рабочий стол.

В новой версии Windows 11 появилась новая скрытая функция
Фото: 

Об этом сообщает новостной портал WindowsLatest. Речь идет о наклейках. Чтобы включить эту функцию, пользователю необходимо открыть диалоговое окно с помощью сочетания клавиш Win + R. В нем нужно ввести команду regedit для открытия редактора реестра. Далее в адресную строку редактора следует вбить команду

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\PolicyManager\current\device.

Далее пользователь должен кликнуть правой кнопкой мыши на папку device и выбрать строку New> Key.

Новую папку следует переименовать в Stickers.

После этого необходимо нажать правой кнопкой мыши в правую часть редактора и выбрать пункт меню New> DWORD (32-bit) Value. Затем появившееся значение нужно переименовать в EnableStickers.

Далее следует открыть значение EnableStickers и изменить его на 1. После этого необходимо нажать "ОК" и перезагрузить компьютер.

После включения ПК, нужно кликнуть правой кнопкой мыши в любом месте рабочего стола и выбрать "Добавить или изменить стикеры". Microsoft официально не объявляла о добавлении этой функции, поэтому в будущих обновлениях компания может удалить ее.

Наука и техника,Microsoft,
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