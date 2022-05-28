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11 минут назад

Раскрыты характеристики и цена бюджетного смартфона Xiaomi Redmi 11 5G

Ferra.ruиещё 1

Один из самых ожидаемых недорогих смартфонов Xiaomi — Redmi 11 5G — должен выйти в следующем месяце. В сети уже появились ключевые характеристики устройства и его стоимость для индийского рынка.

Раскрыты характеристики и цена бюджетного смартфона Xiaomi Redmi 11 5G
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ожидается, что устройство будет оснащено 6,58-дюймовой ЖК-панелью FHD+ с частотой обновления 90 Гц. В основе Redmi 11 5G будет лежать чипсет MediaTek Dimensity 700. Что касается камеры, то там будет 50-мегапиксельный основной сенсор. Его дополнит 2-мегапиксельный датчик. На передней панели разместится 5-мегапиксельная селфи-камера. Все это оборудование будет работать от батареи ёмкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки 18 Вт.

Источник пишет, что Redmi 11 5G будет стоить 13 999 индийских рупий (около 12 тысяч рублей) за базовую версию 4 ГБ / 64 ГБ.

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