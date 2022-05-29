"Роскосмос" сообщил о запуске шести спутников "Скиф" в 2027 и 2029 годах

Госкорпорация "Роскосмос" планирует в 2027 и 2029 годах запустить на орбиту по шесть космических аппаратов "Скиф", которые войдут в состав многоспутниковой группировки "Сфера". Об этом сообщает РИА Новости.

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Как следует из материалов журнала "Русский космос", до конца 2022 года на орбиту выведут первый спутник этого проекта. Среднеорбитальный демонстратор широкополосного доступа в интернет "Скиф-Д" необходим для защиты российского орбитально-частотного ресурса. По словам Николая Тестоедова, директора предприятия ИСС Решетнева, где разрабатывают "Скифы", новая система позволит предложить пользователям широкополосный интернет и ликвидировать цифровое неравенство.

Сообщается, что финансирование российской многоспутниковой группировки "Сфера" составит около 180 миллиардов рублей. На ближайшие три года в бюджете проекта заложены 21 миллиард рублей.