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35 минут назад

"Роскосмос" сообщил о запуске шести спутников "Скиф" в 2027 и 2029 годах

Москва24иещё 5

Госкорпорация "Роскосмос" планирует в 2027 и 2029 годах запустить на орбиту по шесть космических аппаратов "Скиф", которые войдут в состав многоспутниковой группировки "Сфера". Об этом сообщает РИА Новости.

"Роскосмос" сообщил о запуске шести спутников "Скиф" в 2027 и 2029 годах
Фото: TwitterTwitter

Как следует из материалов журнала "Русский космос", до конца 2022 года на орбиту выведут первый спутник этого проекта. Среднеорбитальный демонстратор широкополосного доступа в интернет "Скиф-Д" необходим для защиты российского орбитально-частотного ресурса. По словам Николая Тестоедова, директора предприятия ИСС Решетнева, где разрабатывают "Скифы", новая система позволит предложить пользователям широкополосный интернет и ликвидировать цифровое неравенство.

Сообщается, что финансирование российской многоспутниковой группировки "Сфера" составит около 180 миллиардов рублей. На ближайшие три года в бюджете проекта заложены 21 миллиард рублей.

Накануне гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что проект ядерного буксира "Зевс" позволил бы России совершить рывок в ракетно-космической отрасли. При этом на его реализацию пока нет средств.

Наука и техника,Николай Тестоедов,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,
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