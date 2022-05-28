Учёные нашли способ выращивать строительные деревья в лаборатории

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, вырубка лесов становится всё более серьёзной проблемой. Люди ежегодно уничтожают десять миллионов гектаров леса. Чтобы решить эту проблему, исследователи из Массачусетского технологического института придумали новый способ выращивания «деревоподобного растительного материала» в лаборатории. Он хорошо подойдёт для строительства.

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Исследователи говорят, что выращенную в лаборатории древесину можно использовать для каркаса домов или для производства экологически чистой мебели.