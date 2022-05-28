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27 минут назад

Учёные нашли способ выращивать в лаборатории деревья специально для строительства домов

Ferra.ru

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, вырубка лесов становится всё более серьёзной проблемой. Люди ежегодно уничтожают десять миллионов гектаров леса. Чтобы решить эту проблему, исследователи из Массачусетского технологического института придумали новый способ выращивания «деревоподобного растительного материала» в лаборатории. Он хорошо подойдёт для строительства.

Учёные нашли способ выращивать строительные деревья в лаборатории
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Исследователи говорят, что выращенную в лаборатории древесину можно использовать для каркаса домов или для производства экологически чистой мебели.

Отмечается, что учёные добились значительных успехов в разработке материала, напоминающего деревья, путём культивирования клеток из молодых листьев растений Zinnia elegans. Этот материал даже обладает некоторыми интересными новыми свойствами, которые потенциально могут сделать его более полезным, чем настоящие лесоматериалы. Его можно применяться для 3D-биопечати.

Наука и техника,ООН,
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