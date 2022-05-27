Новая версия Windows «сломала» антивирус

Отмечается, что несовместимость обновления Windows 11 KB5014019 и ПО Trend влияет на User Mode Hooking (UMH), который помогает в защите от вымогателей.

«Компонент UMH, используемый несколькими продуктами Trend Micro для защиты конечных точек и серверов, отвечает за некоторые дополнительные функции, такие как защита от вымогателей», — говорится в сообщении компании.

Так, после обновления и перезагрузки компьютера пользователи замечают, что драйвер UMH перестает работать по причине несовместимости. Trend Micro заверила своих пользователей, что изучает проблему, чтобы решить ее до того, как обновление Windows 11 KB5014019 станет общедоступным. На данный момент японская компания посоветовала пострадавшим клиентам удалить обновление или обратиться в службу поддержки Trend Micro.