В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 66.40EUR 69.44
Войти в почту
43 минуты назад

Новая версия Windows «сломала» антивирус

Газета.Ru

Microsoft выпустила необязательное накопительное обновление для Windows, которое нарушило защиту антивируса Trend Micro от вымогателей, сообщает портал Bleeping Computer.

Новая версия Windows «сломала» антивирус
Фото: PexelsPexels

Отмечается, что несовместимость обновления Windows 11 KB5014019 и ПО Trend влияет на User Mode Hooking (UMH), который помогает в защите от вымогателей.

«Компонент UMH, используемый несколькими продуктами Trend Micro для защиты конечных точек и серверов, отвечает за некоторые дополнительные функции, такие как защита от вымогателей», — говорится в сообщении компании.

Так, после обновления и перезагрузки компьютера пользователи замечают, что драйвер UMH перестает работать по причине несовместимости. Trend Micro заверила своих пользователей, что изучает проблему, чтобы решить ее до того, как обновление Windows 11 KB5014019 станет общедоступным. На данный момент японская компания посоветовала пострадавшим клиентам удалить обновление или обратиться в службу поддержки Trend Micro.

Наука и техника,Microsoft,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители