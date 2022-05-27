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18 минут назад

Китай решил уничтожить спутниковый интернет Илона Маска

Ferra.ru

Учёные из Пекинского института слежения и телекоммуникаций Сил стратегического обеспечения Народно-освободительной армии Китая опубликовали статью о необходимости разработки технологий и средств для выведения из строя, а при необходимости и физического уничтожения спутников Starlink Илона Маска.

Китай решил уничтожить спутниковый интернет Илона Маска
Фото: ferra.ruferra.ru

По мнению китайских специалистов, Starlink — система, с помощью которой можно не только передавать высокоскоростной интернет по всему миру с малой задержкой сигнала, но и использовать её как оружие.

Отмечается, что эти спутники оснащены ионными двигателями, что позволяет использовать их как таран для уничтожения других спутников. А поскольку спутники Маска расположены на низких орбитах и для обеспечения необходимого качества связи их нужны десятки тысяч, то бороться с ними с помощью ракет бессмысленно.

Поэтому КНР нужны новые технологии — для слежения за спутниками Starlink, съёмки их оснащения, функциональности. Также китайские специалисты предлагают разработать технологии и аппаратуру для жёсткого уничтожения спутников — с помощью лазера и мягкого — с помощью радиоэлектронной борьбы.

Всё это вызвано потенциальной опасностью системы Starlink для безопасности Китая и тем фактом, что SpaceX подписала контракт с Пентагоном о разработке технологии по отслеживанию гиперзвуковых ракеты в земной атмосфере.

«По оценкам экспертов, военные беспилотные аппараты и малозаметные боевые самолёты США смогут передавать данные в 100 раз быстрее посредством этой системы. Кроме того, фирма SpaceX заключила договор с Минобороны Соединённых Штатов Америки на разработку новой технологии на платформе Starlink. Она должна отслеживать гиперзвуковые ракеты в земной атмосфере», — сказано в статье.

Наука и техника,SpaceX,Пентагон,
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